Bald geht es los: Der Schweinfurter Weihnachtsmarkt öffnet am 27.11.25 um 17:30 Uhr
SCHWEINFURT – Der Schweinfurter Weihnachtsmarkt, der vor der Kulisse des historischen Rathauses stattfindet, lädt vom 27. November bis zum 23. Dezember zum Besuch ein. Offiziell eröffnet wird der Markt am Donnerstag, den 27. November, um 17:30 Uhr durch Oberbürgermeister Sebastian Remelé.
Tausende Lichter, der Duft von Mandeln, Glühwein und fränkischen Spezialitäten sorgen für festliche Stimmung. Neben Ständen mit Kunsthandwerk gibt es ein Nostalgie-Kinderkarussell und ein Kinder-Riesenrad.
Highlights und Aktionen:
- Aktion „Bäumchen, wechsle Dich!“: Besucher können kleine Weihnachtsschmuckstücke an gekennzeichnete Bäume hängen und sich im Gegenzug ein anderes hängendes Schmuckstück mitnehmen.
- „Ich wünsche mir … Bäumchen“: Auf Anhängern können Wünsche notiert und geteilt werden.
- PIGturePoint: Auch in diesem Jahr warten zwei Weihnachtsschweine auf dem Marktplatz für Fotos, um die besondere Marktstimmung festzuhalten.
- KUNSTHandwerk: Am dritten Adventswochenende (Samstag, 13. Dezember und Sonntag, 14. Dezember) findet die Veranstaltung mit zeichnerischer Kunst und Kunsthandwerk in der Kunsthalle statt. Der Eintritt ist frei.
Rahmenprogramm und Öffnungszeiten:
- Christkind-Besuch: Am ersten Adventssamstag wird das Nürnberger Christkind erwartet.
- Nikolaustag (06. Dezember): Es kommt nicht nur der Nikolaus; bis 18:00 Uhr gibt es an allen gastronomischen Ständen besondere Familienangebote.
|Tag
|Öffnungszeiten
|Donnerstag bis Samstag
|10:30 Uhr bis 21:00 Uhr
|Sonntag bis Mittwoch
|10:30 Uhr bis 20:00 Uhr
|KUNSTHandwerk (13. & 14. Dez.)
|11:00 Uhr bis 19:00 Uhr
