Bald ist es wieder soweit: Die Messe „Wohnen Bauen Ambiente“ – Inspiration und Innovation für Ihr Zuhause kommt im Februar

SCHWEINFURT – Am Wochenende des 8. und 9. Februar 2025 verwandelt sich das Konferenzzentrum Maininsel in Schweinfurt in ein Zentrum für alle, die ihr Zuhause neu gestalten, renovieren oder ein Haus bauen möchten.

Die Messe „Wohnen Bauen Ambiente“ öffnet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr ihre Tore und bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich über die neuesten Trends und Technologien in den Bereichen Wohnen, Bauen und nachhaltiges Renovieren zu informieren.

Mit über 70 regionalen und nationalen Ausstellern verspricht die Messe, sowohl junge Familien, die ihr Traumhaus planen, als auch erfahrene Hauseigentümer, die auf Modernisierung setzen, zu begeistern. Die Besucher erwartet ein umfassendes Angebot, das von moderner Küchenplanung über zeitgemäße Badgestaltung bis hin zu innovativen Energietechniken reicht.

Ein besonderes Highlight ist die kostenlose Vortragsreihe, die an beiden Messetagen in zwei Vortragsräumen stattfindet. Experten beleuchten dort hochaktuelle Themen wie Energieeffizienz, Photovoltaik, Wärmepumpen oder die richtige Finanzierung Ihrer Bauprojekte. Auch Trends zu barrierefreiem Wohnen, moderner Badgestaltung und die Sicherheit im Eigenheim werden anschaulich präsentiert. Diese Vorträge bieten nicht nur praktische Tipps, sondern auch fundierte Einblicke in die Zukunft des Wohnens und Bauens. „Wir möchten unseren Besuchern mehr als nur Inspiration bieten – sie sollen konkrete Lösungen für ihre Projekte mitnehmen“, betont Veranstalter Wieland Bubmann.

Neben der inhaltlichen Vielfalt beeindruckt die Messe auch durch ihr einzigartiges Ambiente. Das Konferenzzentrum Maininsel bietet die perfekte Kulisse für eine Veranstaltung, die Information und Erlebnis miteinander verbindet. Hier können die Besucher nicht nur mit erfahrenen Fachleuten ins Gespräch kommen, sondern auch die neuesten Produkte hautnah erleben. Von innovativen Materialien bis hin zu nachhaltigen Bauweisen – es ist für jeden etwas dabei.

Ein weiterer Vorteil: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt, während Erwachsene für nur 5 Euro Zugang zu allen Bereichen der Messe erhalten. Dies macht die Veranstaltung auch für Familien zu einem attraktiven Ausflugsziel.

Alle aktuellen Informationen, inklusive des Vortragsprogramms, finden Interessierte online unter www.bubmann-messen.de. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich inspirieren zu lassen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und von Expertenwissen zu profitieren. Die Messe „Wohnen Bauen Ambiente“ ist der ideale Ort, um Ihre Ideen für ein modernes und nachhaltiges Zuhause in die Tat umzusetzen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!