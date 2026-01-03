Balkon in Flammen – Anwohner leicht verletzt – Kriminalpolizei ermittelt

HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN – Donnerstagmorgen führte der Brand eines Balkons zum Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Eine Person wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag, gegen 01:00 Uhr, kam es zu einem Brand in der Dalbergstraße. Dort fing eine Balkonkonstruktion Feuer und die Anwohnerin, eine 59-jährige Deutsche, handelte geistesgegenwärtig. Sie führte erste Löschmaßnahmen durch und hielt eine vorbeifahrende Polizeistreife an. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden daraufhin verständigt und kamen vor Ort. Die 59-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in eine nahegelegene Klinik eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ob ein von der Dalberstraße oder Josef-Schultheiß-Straße abgefeuerter Feuerwerkskörper den Brand verursacht hat, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, ebenso wie die Höhe des Brandschadens. Die Ermittler gehen ersten Erkenntnissen nach von einem mittleren fünfstelligen Betrag aus.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.