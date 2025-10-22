Balkonbrand an Mehrfamilienhaus
KLINGENBERG – Der Brand eines Balkons in einem Mehrparteienhaus im Bickenbachring hat am Mittwochmorgen für einen Einsatz von Rettungskräften gesorgt. Ein 76-jähriger Bewohner der betroffenen Erdgeschosswohnung erlitt eine mutmaßliche Rauchgasintoxikation und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Gegen kurz nach 09:00 Uhr ging die Mitteilung über den Brand ein. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei drangen bereits dichte Rauchschwaden vom Balkon des Erdgeschosses auf. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle.
Die Wohnung ist aufgrund des Rauches vorläufig nicht bewohnbar. Auch die Hausfassade und ein darüber liegender Balkon wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.
Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Dem Sachstand nach ist das Feuer auf dem Balkon ausgebrochen und dürfte von dort gelagerten Batterien oder Akkus ausgegangen sein.
