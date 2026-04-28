Bamberg Baskets feiern Auswärtssieg: Heimrecht in den Playoffs gesichert
CHEMNITZ / BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets haben am 31. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga einen wichtigen Meilenstein erreicht: Mit einem deutlichen 89:62-Sieg gegen die NINERS Chemnitz sicherte sich das Team vorzeitig das Heimrecht für die erste Playoff-Runde.
Vor 4.166 Zuschauern in der Messe Chemnitz präsentierte sich die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel in Bestform. Zwar gestaltete sich die erste Halbzeit mit einem Stand von 43:40 noch ausgeglichen, doch im weiteren Verlauf setzten sich die Bamberger entscheidend ab.
Der Schlüssel zum Erfolg war erneut die Defensive: Die Bamberger Verteidigung hielt die offensivstarken Sachsen bei lediglich 62 Punkten und zwang die Gastgeber zu insgesamt 25 Ballverlusten. Offensiv überzeugten die „Baskets“ durch geschlossenes Teamplay. Die Ausgeglichenheit des Kaders spiegelte sich deutlich in der Statistik wider – gleich acht Spieler punkteten zweistellig oder knapp darunter (jeweils zwischen 8 und 12 Zählern).
Mit diesem 21. Saisonsieg unterstreicht die Mannschaft aus „Freak City“ ihre Ambitionen für die kommende Endrunde und blickt nun gespannt auf den Start der Playoffs in der heimischen Arena.
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