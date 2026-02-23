Auto IU

Bamberg Baskets sind Pokalsieger

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
Foto: BMA365 Bamberg Baskets
Foto: BMA365 Bamberg Baskets
Sparkasse

MÜNCHEN/BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets haben am Sonntagnachmittag im Münchener SAP Garden sensationell den BBL-Pokal gewonnen. In einem packenden Finale gegen ALBA BERLIN setzte sich das Team aus Freak City mit 74:72 durch und feiert damit den siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Obwohl die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel beim Rebound deutlich unterlegen war und an der Freiwurflinie viele Punkte liegen ließ, blieb sie ihrem Spielplan treu.

Stefan Labus Sicherheitsgefühl
Johanniter Hausnotruf testen

Dank einer geschlossenen Teamleistung und der starken Form von Demarcus Demonia, der mit 19 Punkten bester Werfer war und zum wertvollsten Spieler (MVP) des Finales gewählt wurde, reichte es am Ende knapp aber verdient zum Titel.

Das könnte Dich auch interessieren:

Männer aufgepasst: Warum Du die Unterhosen von QINCAO lieben wirst

Schluss mit dem täglichen Kampf in der Hose, denn herkömmliche Boxershorts zwicken oft genau dort, wo es am meisten wehtut. Viele Modelle reiben unangenehm auf der Haut oder verlieren nach wenigen Wäschen komplett ihre Form. Mit der Unterwäsche von QINCAO gehören diese Sorgen der Vergangenheit an, d

Mehr

Nach dem Halbfinalsieg gegen den FC Bayern München krönten die Bamberger damit ihr erfolgreiches Wochenende beim BMW TOP FOUR.

Neben Demonia punkteten auch EJ Onu (12) und Ibi Watson (10) zweistellig für den neuen Champion.

Für Berlin war Malte Delow mit 17 Zählern am erfolgreichsten, konnte die knappe Niederlage der Albatrosse jedoch nicht verhindern.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026

Mehr

Schussabgabe bei Streitigkeit – Tatverdächtiger festgenommen

Schussabgabe bei Streitigkeit – Tatverdächtiger festgenommen

23. Februar 2026
Erstwähler im Fokus: „WÄHL MIT!“-Kampagne der unterfränkischen Jugendringe

Erstwähler im Fokus: „WÄHL MIT!“-Kampagne der unterfränkischen Jugendringe

23. Februar 2026
Kamera-Diebe und Unfallflucht – Gibt es Zeugen im Landkreis Rhön-Grabfeld?

Kamera-Diebe und Unfallflucht – Gibt es Zeugen im Landkreis Rhön-Grabfeld?

23. Februar 2026
Großer Andrang beim Wirtshaussingen der Heidenfelder Wirtshausmusikanten

Großer Andrang beim Wirtshaussingen der Heidenfelder Wirtshausmusikanten

23. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)