Bamberg Baskets sind Pokalsieger
MÜNCHEN/BAMBERG – Die BMA365 Bamberg Baskets haben am Sonntagnachmittag im Münchener SAP Garden sensationell den BBL-Pokal gewonnen. In einem packenden Finale gegen ALBA BERLIN setzte sich das Team aus Freak City mit 74:72 durch und feiert damit den siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.
Obwohl die Mannschaft von Head Coach Anton Gavel beim Rebound deutlich unterlegen war und an der Freiwurflinie viele Punkte liegen ließ, blieb sie ihrem Spielplan treu.
Dank einer geschlossenen Teamleistung und der starken Form von Demarcus Demonia, der mit 19 Punkten bester Werfer war und zum wertvollsten Spieler (MVP) des Finales gewählt wurde, reichte es am Ende knapp aber verdient zum Titel.
Nach dem Halbfinalsieg gegen den FC Bayern München krönten die Bamberger damit ihr erfolgreiches Wochenende beim BMW TOP FOUR.
Neben Demonia punkteten auch EJ Onu (12) und Ibi Watson (10) zweistellig für den neuen Champion.
Für Berlin war Malte Delow mit 17 Zählern am erfolgreichsten, konnte die knappe Niederlage der Albatrosse jedoch nicht verhindern.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!