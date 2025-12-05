Bandendiebstahl im Supermarkt – Festnahme und Untersuchungshaft

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Montagnachmittag wurden vier Männer auf frischer Tat ertappt, als sie in einem Einkaufszentrum zahlreiche Waren entwendeten. Die Verdächtigen wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen und befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen stahlen die Männer am Montag, gegen 17:10 Uhr, Bekleidung im Wert von mehreren Hundert Euro. Zwei der Tatverdächtigen konnten direkt am Tatort festgenommen werden, während zwei weitere flüchteten. Durch gezielte Fahndungsmaßnahmen der Bad Neustädter Polizei wurden auch diese beiden Männer wenig später gefasst.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei marokkanische Staatsbürger und einen Algerier im Alter von 23 bis 34 Jahren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der aufgrund des dringenden Tatverdachts des Bandendiebstahls Untersuchungshaft anordnete. Die Tatverdächtigen befinden sich mittlerweile in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.