Barbarafest in Schweinfurt: Landsmannschaft der Oberschlesier feiert 65-jähriges Jubiläum
SCHWEINFURT – Die Landsmannschaft der Oberschlesier (LdO) in Schweinfurt hat bei ihrer diesjährigen Barbarafeier ein besonderes Jubiläum begangen: Seit 65 Jahren bewahrt die Kreisgruppe Traditionen, Kultur und Gemeinschaftsgeist der oberschlesischen Heimat – und trägt diese Werte zugleich fest in der neuen Heimat Unterfranken weiter.
Kreisvorsitzender Peter Wardenga blickte in einer Rückschau auf die Geschichte und die Entwicklung der Landsmannschaft zurück und begrüßte unter anderem die Landtagsabgeordnete Martina Gießübel als Ehrengast.
Den feierlichen Auftakt der Veranstaltung bildete der Einzug der Fahnen, begleitet von dem traditionellen Bergmannslied „Glück auf, der Steiger kommt …“. In ihrem Grußwort betonte Martina Gießübel die Bedeutung der heiligen Barbara als Patronin der Bergleute. Sie stehe laut Gießübel „für Mut, Vertrauen und Standhaftigkeit – gerade dann, wenn es unter Tage dunkel ist.“ Zudem würdigte sie die Lebensleistung der oberschlesischen Familien, deren Weg mit harter Arbeit, aber auch mit einem „tiefem Glauben“ und engem Zusammenhalt verbunden sei.
Ein zentraler Programmpunkt war die Ehrung langjähriger Mitglieder. Elisabeth Busch wurde für ihre 60-jährige Treue ausgezeichnet, während Peter Wardenga für 45 Jahre und Katharina Zimon für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. Joachim Lauer, der ebenfalls seit 45 Jahren Mitglied ist, konnte an der Feier nicht persönlich teilnehmen. Die Auszeichnungen wurden von der Kassiererin Monika Giller und dem emeritierten Diözesanvertriebenenseelsorger Pfarrer Adam Possmayer begleitet.
Im kulturellen Teil der Feier stand die Segnung der Barbarazweige im Mittelpunkt. Diese Zweige sind im Advent ein Symbol für Hoffnung und Zuversicht und verdeutlichen, dass auch in dunklen Zeiten neues Leben wachsen kann. Zum Abschluss der Jubiläumsfeier sorgte eine Nikoläusin für einen heiteren Ausklang und unterstrich den Charakter der Veranstaltung als Brücke zwischen der Barbaratradition und dem oberschlesischen Brauchtum.
