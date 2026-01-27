Bargeld aus Bäckereifiliale entwendet – Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen

EISINGEN, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Sonntag und Montag entwendete ein bislang Unbekannter Bargeld aus dem Tresor einer Bäckereifiliale. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei auch auf Zeugenhinweise.

Einem bislang Unbekannten gelang es zwischen Sonntag, 11:20 Uhr und Montag, 04:30 Uhr, in die Büroräume einer Bäckerei in der Hauptstraße zu gelangen. Im Inneren nahm der Täter den versteckten Tresorschlüssel an sich, öffnete den Tresor und entnahm hieraus Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend schloss er den Tresor wieder zu und entfernte sich samt Schlüssel und Beutel in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und hofft bei der Klärung des Falles auf Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/457-1630 zu melden.