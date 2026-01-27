Auto IU

Bargeld aus Bäckereifiliale entwendet – Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026
Bargeld aus Bäckereifiliale entwendet – Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen
Foto: 2fly4
Sparkasse

EISINGEN, LKR. WÜRZBURG – Zwischen Sonntag und Montag entwendete ein bislang Unbekannter Bargeld aus dem Tresor einer Bäckereifiliale. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei auch auf Zeugenhinweise.

Einem bislang Unbekannten gelang es zwischen Sonntag, 11:20 Uhr und Montag, 04:30 Uhr, in die Büroräume einer Bäckerei in der Hauptstraße zu gelangen. Im Inneren nahm der Täter den versteckten Tresorschlüssel an sich, öffnete den Tresor und entnahm hieraus Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend schloss er den Tresor wieder zu und entfernte sich samt Schlüssel und Beutel in unbekannte Richtung.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat in dem Fall die Ermittlungen aufgenommen und hofft bei der Klärung des Falles auf Zeugenhinweise. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0931/457-1630 zu melden.

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Januar 2026Letztes Update 27. Januar 2026

Mehr

Schwerer Betriebsunfall – Arbeiter im Krankenhaus – Ermittlungen eingeleitet

Schwerer Betriebsunfall – Arbeiter im Krankenhaus – Ermittlungen eingeleitet

27. Januar 2026
Harte Rocker mit weichem Herzen für die Tafel Schweinfurt

Harte Rocker mit weichem Herzen für die Tafel Schweinfurt

27. Januar 2026
Hoher Sachschaden, weil ein PKW-Fahrer in Würzburg mit Sommerreifen durch die Gegend schlitterte

Hoher Sachschaden, weil ein PKW-Fahrer in Würzburg mit Sommerreifen durch die Gegend schlitterte

27. Januar 2026
Nach erneuter Sprengung eines Zigarettenautomaten – Polizei nimmt vier Tatverdächtige in Volkach fest

Nach erneuter Sprengung eines Zigarettenautomaten – Polizei nimmt vier Tatverdächtige in Volkach fest

27. Januar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)