Bargeld aus Handtasche von Seniorin gestohlen
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Mittwoch, zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr, wurde aus einem am Straßenrand der Martin-Luther-Straße geparkten VW Bargeld entwendet. Eine 71-jährige deutsche Frau hatte ihr Auto dort abgestellt, um ein Grab auf dem Friedhof zu besuchen.
Die Dame bemerkte den Diebstahl von sämtlichem Bargeld in Höhe von etwa 130 Euro erst später in der Stadt, obwohl ihr Handy und Geldbeutel im Fahrzeug zurückgelassen worden waren.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl aus dem PKW. Sie mahnt, Wertgegenstände auch nicht für kurze Zeit unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931-457 2230 zu melden.
