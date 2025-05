Bargeld entwendet – Täter flüchtig – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Donnerstagabend ist einem Mann unter Androhung von Gewalt Bargeld entwendet worden. Der Tatverdächtige konnte anschließend unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach ereignete sich die Tat gegen 22:10 Uhr im Kaisergärtchen in der Kaiserstraße. Demnach wurde der 21-Jährige zunächst von einem unbekannten Mann angesprochen, der augenscheinlich alkoholisiert wirkte. Als der Geschädigte zu seinem Fahrrad ging, wurde er von dem Tatverdächtigen an der Schulter festgehalten. Unter Androhung von Schlägen forderte dieser Geld. Der junge Mann übergab dem Unbekannten schließlich Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags. Der Täter flüchtete anschließend unerkannt.

Der 21-Jährige blieb dabei unverletzt und alarmierte sofort die Würzburger Polizei. Diese war unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls am Ort des Geschehens und leitete eine Fahndung mit mehreren Streifen ein.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Circa 185 – 190 cm groß

Dunkle Jacke, schwarze Hose und helle Schuhe

Noch am Abend hat die Kriminalpolizei Würzburg die Ermittlungen zu dem Raub übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise nach dem weiterhin flüchtigen Täter:

Wer hat am Donnerstag im Bereich der Kaiserstraße / Kaisergärtchen eine verdächtige oder flüchtende Person gesehen?

Wer hat den Vorfall im Kaisergärtchen beobachtet?

Wer kann sonst Sachdienliches zur Aufklärung der Tat beitragen?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.