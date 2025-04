Bargeld gestohlen und 15 Jahre alter Person in den Bauch geschlagen

WÜRZBURG / ZELLERAU – Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Samstagabend gegen 18:15 Uhr auf dem Frühjahrsvolksfest. Drei bislang unbekannte Jugendliche sprachen dort einen 12-jährigen Jungen an und baten um Geld – angeblich für eine Zugfahrt.

Einer der Täter griff in das geöffnete Portemonnaie des Jungen und entwendete drei 10-Euro-Scheine. Anschließend flüchtete die Gruppe. Bei ihrer Flucht wurde zudem eine 15 Jahre alte Person durch einen Faustschlag in den Bauch verletzt.

Als die Polizei kurz darauf am Ausgang zur Mainaustraße eintraf, lag die verletzte Person – laut Angaben mit männlichem Erscheinungsbild – regungslos am Boden und war zunächst nicht mehr ansprechbar. Der 12-jährige Begleiter schilderte den Beamten, dass die Täter ihm Geld für eine Zugfahrt abschwatzen wollten. Noch während er seinen Geldbeutel öffnete, griff einer der Jugendlichen zu und stahl das Bargeld.

Als die Täter flüchteten, stellte sich die 15-jährige Begleitperson ihnen in den Weg – offenbar, um sie aufzuhalten. Dabei wurde sie von einem der Täter mit einem gezielten Schlag in den Bauch zu Boden gebracht. Anschließend rannte das Trio über die Mainaustraße in Richtung Zellerau und Main davon.

Die drei Täter wurden folgendermaßen beschrieben:

Alter zwischen 13 und 16 Jahren

Kurze schwarze Haare

Einer der Jugendlichen trug eine Kappe

Der Rettungsdienst brachte die verletzte Person umgehend in ein Krankenhaus. Über den genauen Gesundheitszustand ist bislang nichts Näheres bekannt.

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet nun um Zeugenhinweise und stellt folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat die Tat oder die Täter gegen 18:15 Uhr am Ausgang zur Mainaustraße beobachtet?

Wurden auch andere Festbesucher von der Jugendgruppe angesprochen und nach Geld für eine Zugfahrt gefragt?

Hat die Gruppe möglicherweise auch versucht, E-Zigaretten der Marke Random Tornado zu verkaufen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.