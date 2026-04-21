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Basics in der Pflege am Pflegebett: Informationsveranstaltung des Pflegestützpunktes am 5. Mai

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Basics in der Pflege am Pflegebett: Informationsveranstaltung des Pflegestützpunktes am 5. Mai
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Der Pflegestützpunkt des Landkreises Bad Kissingen lädt im Rahmen der Bad Kissinger Gesundheitswochen zu einem praktischen Vormittag ein. Am Dienstag, den 5. Mai 2026, erhalten Interessierte zwischen 9:00 und 12:00 Uhr hilfreiche Tipps und Handgriffe für die Pflege direkt am Krankenbett.

Die Veranstaltung findet in der Musterwohnung „DeinHaus 4.0“ im Landratsamt Bad Kissingen statt. Ziel des kostenlosen Angebots ist es, pflegenden Angehörigen Sicherheit im Umgang mit pflegebedürftigen Personen zu vermitteln und gleichzeitig deren eigene Gesundheit zu schützen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf rückenschonenden Arbeitstechniken und dem Einsatz von Hilfsmitteln wie Patientenliftern.

Praktische Übungen und Selbsterfahrung

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Besucher haben vor Ort die Möglichkeit, die gezeigten Schritte unter Anleitung selbst auszuprobieren. Um ein tieferes Verständnis für die Situation der Pflegebedürftigen zu entwickeln, können die Teilnehmer zudem selbst die Perspektive wechseln und im Pflegebett probeliegen.

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Die Tipps werden während des gesamten Zeitraums wiederkehrend präsentiert, sodass ein Einstieg jederzeit möglich ist. Parallel dazu kann die Erlebnis- und Beratungswelt der Musterwohnung besichtigt werden.

Termindetails und Veranstaltungsort

  • Datum: Dienstag, 5. Mai 2026

  • Uhrzeit: 09:00 bis 12:00 Uhr (offenes Kommen und Gehen)

  • Ort: Landratsamt Bad Kissingen, Münchner Straße 5, Gebäudeteil F (Musterwohnung DeinHaus 4.0)

  • Teilnahme: Kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich.

Dieses Angebot unterstützt Angehörige dabei, den Pflegealltag kompetent und gesundheitsschonend zu bewältigen.

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