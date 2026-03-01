Auto IU

Baubeginn Gewerbegebiet Kaserne Nord in Bad Kissingen

1. März 2026Letztes Update 1. März 2026
Foto: Julia Milberger
BAD KISSINGEN – Anfang Februar hat die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets Kaserne Nord mit dem Start umfangreicher Ausgleichsmaßnahmen für den Natur- und Artenschutz begonnen.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel informierte sich vor Ort über die Arbeiten, bei denen auf rund sechs Hektar neue Lebensräume für seltene Tierarten wie Zauneidechsen und Heuschrecken geschaffen werden.

Da das ehemalige Militärgelände über die Jahre zu einem wertvollen Biotop geworden ist, bildet die Umsiedlung der geschützten Arten die zwingende Voraussetzung für die spätere bauliche Nutzung. Das vom Stadtrat im Oktober 2025 beschlossene Flächenkonzept sieht fünf Baufelder vor, die unter Berücksichtigung bestehender Grünzüge eine stadtnah gelegene und attraktive Umgebung für zukunftsorientierte Unternehmen bieten sollen.

St. Kilian setzt erfolgreichen Pistazien-Sahnelikör unter neuem Namen fort

Sobald die Tiere erfolgreich in ihre neuen Habitate im Norden umgezogen sind, folgen ab 2027 die Bodensanierung und ab Mitte 2028 die eigentliche Erschließung sowie die Vermarktung der Flächen.

