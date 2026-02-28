Auto IU

Baubeginn Gewerbegebiet Kaserne Nord in Bad Kissingen

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026
Baubeginn Gewerbegebiet Kaserne Nord in Bad Kissingen
Foto: Julia Milberger
Sparkasse

BAD KISSINGEN – Anfang Februar hat die Entwicklung des neuen Gewerbegebiets Kaserne Nord mit dem Start umfangreicher Ausgleichsmaßnahmen für den Natur- und Artenschutz begonnen.

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel informierte sich vor Ort über die Arbeiten, bei denen auf rund sechs Hektar neue Lebensräume für seltene Tierarten wie Zauneidechsen und Heuschrecken geschaffen werden.

Stefan Labus Zukunft wählt man
Johanniter Hausnotruf testen

Da das ehemalige Militärgelände über die Jahre zu einem wertvollen Biotop geworden ist, bildet die Umsiedlung der geschützten Arten die zwingende Voraussetzung für die spätere bauliche Nutzung. Das vom Stadtrat im Oktober 2025 beschlossene Flächenkonzept sieht fünf Baufelder vor, die unter Berücksichtigung bestehender Grünzüge eine stadtnah gelegene und attraktive Umgebung für zukunftsorientierte Unternehmen bieten sollen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Sobald die Tiere erfolgreich in ihre neuen Habitate im Norden umgezogen sind, folgen ab 2027 die Bodensanierung und ab Mitte 2028 die eigentliche Erschließung sowie die Vermarktung der Flächen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

28. Februar 2026Letztes Update 28. Februar 2026

Mehr

Unbekannter wütet auf Werkstattgelände – über 50.000 Euro Sachschaden

Unbekannter wütet auf Werkstattgelände – über 50.000 Euro Sachschaden

28. Februar 2026
79-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

79-Jähriger vermisst – Wer kann Hinweise geben?

28. Februar 2026
Rauchentwicklung in Rehaklinik – Ursache womöglich technischer Defekt

Rauchentwicklung in Rehaklinik – Ursache womöglich technischer Defekt

28. Februar 2026
Trickdiebinnen entwenden Goldschmuck

Trickdiebinnen entwenden Goldschmuck

28. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)