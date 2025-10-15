Auto IU
Baucontainer bei Arnstein aufgebrochen – Gibt es Zeugen?
ARNSTEIN – Im Zeitraum von Montag, dem 13. Oktober 2025, 17:00 Uhr, bis Dienstag, dem 14. Oktober 2025, 7:00 Uhr, ereignete sich an einem Baucontainer in Binsfeld (Flurnummer 257) ein Diebstahl.
Ein bislang unbekannter Täter brach den verschlossenen Container auf und entwendete verschiedene Werkzeuge sowie andere Wertgegenstände im Wert von circa 5.000 Euro.
Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.
