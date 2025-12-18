Baucontainer in Ebern gewaltsam aufgebrochen – Gibt es Zeugen?

EBERN, LKR. SCHWEINFURT. Aus einem Baucontainer in der Angerstraße entwendete ein bislang unbekannter Täter Elektrowerkzeuge im Wert von circa 500 Euro, nachdem er sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 07:40 Uhr.

Im gleichen Zeitraum wurden im Rückgrabenweg zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet und ebenfalls Elektrogeräte und ein Benzinkanister entwendet. Hier liegt der Beuteschaden bei circa 600 Euro. Ein Tatzusammenhang wird aktuell geprüft.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/924-0 entgegen.