Auto IU

Baucontainer in Ebern gewaltsam aufgebrochen – Gibt es Zeugen?

18. Dezember 2025Letztes Update 18. Dezember 2025
Bild von Manfred Antranias Zimmer auf Pixabay
Sparkasse

EBERN, LKR. SCHWEINFURT. Aus einem Baucontainer in der Angerstraße entwendete ein bislang unbekannter Täter Elektrowerkzeuge im Wert von circa 500 Euro, nachdem er sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 07:40 Uhr.

Im gleichen Zeitraum wurden im Rückgrabenweg zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet und ebenfalls Elektrogeräte und ein Benzinkanister entwendet. Hier liegt der Beuteschaden bei circa 600 Euro. Ein Tatzusammenhang wird aktuell geprüft.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Tel. 09531/924-0 entgegen.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. Dezember 2025Letztes Update 18. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)