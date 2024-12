„Bauer Willi“ kommt nach Unterfranken

SCHWEINFURT – Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an einer besonderen Veranstaltung zur Zukunft der Landwirtschaft teilzunehmen.

Am Gelingen einer zukunftsfähigen Landwirtschaft sind alle beteiligt, so Behördenleiterin Klaudia Schwarz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt. „Wir sehen, dass zwischen den wenigen Landwirten, die es bei uns noch gibt, und der Bevölkerung zu wenig Berührungspunkte vorhanden sind. Mit der Einladung und dem Erlebnis des berühmten Bauer Willi versuchen wir, dafür Lösungen zu finden, und hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger davon eifrig Gebrauch machen.“

Der besondere Gast: Dr. Willi Kremer-Schillings, bekannt als „Bauer Willi“, hält den Vortrag:

„Das Dilemma der Essensmacher – mehr Mut zur kreativen Kommunikation“

In seinem Vortrag thematisiert Dr. Kremer-Schillings das Spannungsfeld zwischen den hohen Ansprüchen der Bürgerinnen und Bürger an die Landwirtschaft und den oft gegensätzlichen Verhaltensweisen als Verbraucher. Dabei spielt der Preis von Lebensmitteln häufig eine größere Rolle als deren Qualität oder Herkunft. „Die Kommunikation muss sich an den Bürger richten“, so Bauer Willi. Sein Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Landwirte ohne großen Mehraufwand mit Menschen ins Gespräch kommen können.

Dr. Willi Kremer-Schillings ist rheinischer Ackerbauer und erregte im Januar 2015 mit seinem Brief „Lieber Verbraucher“ großes Medienaufsehen. Zudem ist er Autor der Bücher „SAUEREI“ und „Satt und unzufrieden“.

📅 Wann und Wo:

Mittwoch, 08. Januar 2025

Uhrzeit: 19:30 Uhr

Ort: Hotel Weingut Goger, Augsfeld

Die Veranstaltung findet im Rahmen der gemeinsamen Jahreshauptversammlung der vlf Kreisverbände Haßberge und Schweinfurt statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen!