Bauerngarten im Wildpark winterfit gemacht: Wildparkfreunde und Gartenbauverein starten gemeinsame Aktion
SCHWEINFURT – Die Vereine „Freunde des Wildparks“ und der „Verein für Garten-, Blumen- und Landschaftspflege“ haben in einer gemeinsamen Aktion den Bauerngarten im Wildpark auf den Winter vorbereitet. Dabei steht die Förderung der Artenvielfalt im Vordergrund, indem bewusst Samenstände, verblühte Pflanzen und Laubhaufen als Lebensraum für Insekten, Vögel und Kleintiere belassen werden.
Die beiden Vereinsvorsitzenden Florian Dittert und Nihat Karatay betonten, dass es wichtig sei, gemeinsam etwas zu erreichen und zu zeigen, wie vielfältig und wertvoll naturnahes Gärtnern ist.
Hintergrund und Engagement
- Der Bauerngarten wurde gemeinsam mit dem Bauernhof im Jahr 2016 zum 50-jährigen Jubiläum des Wildparks eröffnet.
- Beide Vereine haben das Projekt bereits bei Planung und Entstehung durch Spenden und tatkräftige Unterstützung gefördert.
- Die aktuelle gemeinsame Pflege knüpft an dieses Engagement an und unterstreicht die Wichtigkeit der Zusammenarbeit für den Erhalt des Wildparks.
Ausblick
Die Planungen für das Frühjahr laufen bereits. Neue Pflanzideen, Blühflächen und weitere Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität sind in Vorbereitung. Ziel ist es, den Bauerngarten weiterzuentwickeln und den Besuchern zu zeigen, wie Tradition und Naturschutz Hand in Hand gehen können.
