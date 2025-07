Baum auf der Fahrbahn: 46-Jähriger Fahrradfahrer wird schwer verletzt

MÖNCHBERG – LKR. MILTENBERG – Ein schwerer Fahrradunfall auf dem Panoramaweg hat am späten Sonntagabend den Einsatz eines Rettungshubschraubers erforderlich gemacht. Ein 46-jähriger Radfahrer stürzte gegen 22:30 Uhr aufgrund eines umgestürzten Baumes auf der Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei Obernburg war der Mann bergab in Richtung Sudetenstraße unterwegs, als er den auf dem Weg liegenden Baum zu spät erkannte. Beim Versuch, abrupt zu bremsen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Zunächst wurde der Verletzte von einem Verwandten an der Unfallstelle abgeholt. Erst an seiner Wohnanschrift erfolgte dann die Alarmierung von Polizei und Rettungsdienst. Nach medizinischer Erstversorgung musste der Radfahrer per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Ein Schutzhelm, den der Mann trug, verhinderte möglicherweise noch schwerere Verletzungen.

Die Polizei Obernburg nahm den Unfall auf und informierte die Gemeinde, die sich um die Beseitigung des Baumes kümmern soll.