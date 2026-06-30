Baum geküsst: 19-jähriger Fahrer unter Alkoholeinfluss
SULZBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG – Ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße MIL 30 endete am frühen Sonntagmorgen für zwei junge Männer glimpflich. Die Polizei Obernburg hat gegen den 19-jährigen Fahrer mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Hergang des Unfalls
Gegen 05:20 Uhr kam ein Skoda Octavia im Bereich der Einmündung zu einem Waldweg von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die beiden polnischen Staatsangehörigen im Alter von 19 und 21 Jahren konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie erlitten zwar leichte Verletzungen, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung ab.
Ermittlungen der Polizei
Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-jährige Fahrer gleich mehrfach gegen geltendes Recht verstieß:
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Keine Fahrerlaubnis: Er räumte ein, den Pkw ohne gültigen Führerschein gesteuert zu haben.
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Alkoholeinfluss: Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr; ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.
Der junge Mann musste sich einer angeordneten Blutentnahme unterziehen. Die Polizei Obernburg ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.
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