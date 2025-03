Baumaßnahme in der Rudolf-Diesel-Straße

SCHWEINFURT – Aufgrund notwendiger Erneuerungsarbeiten an den Versorgungsleitungen beginnen die Stadtwerke Schweinfurt mit Bauarbeiten an den Gas- und Wasserleitungen in der Rudolf-Diesel-Straße und Carl-Benz-Straße. Die Maßnahme erfolgt in drei Bauabschnitten.

Im ersten Bauabschnitt, der von März bis voraussichtlich Mai 2025 dauert, kommt es zu Einschränkungen im Bereich des Kreisels Rudolf-Diesel-/Carl-Benz-Straße. Westlich des Kreisels bleibt in der Rudolf-Diesel-Straße nur eine Fahrspur pro Richtung befahrbar. In der Carl-Benz-Straße wird im nördlichen Abschnitt bis zur Einmündung Kurt-Römer-Straße ebenfalls nur eine Fahrspur pro Fahrtrichtung aufrechterhalten. Die Einfahrt zum Bauhaus-Baumarkt bleibt möglich.

Im östlichen Abschnitt entlang des Marktkauf-Parkplatzes steht je eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung. In der südlichen Carl-Benz-Straße, auf Höhe des Globus-Baumarktes, wird eine Einbahnstraße in Richtung Süden eingerichtet. Zudem wird die Innenspur des Kreisverkehrs gesperrt, um Arbeiten im Grünbereich zu ermöglichen – die Befahrbarkeit für LKW und Busse bleibt erhalten. Der Geh- und Radweg im Baustellenbereich wird vollständig gesperrt.

Der zweite Bauabschnitt betrifft die Kreuzung Rudolf-Diesel-Straße/Theodor-Vogel-Straße sowie den Kreisverkehr und schließt direkt an den ersten Abschnitt an. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis August, wobei pro Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen wird.

Im dritten Bauabschnitt erfolgt eine Einbahnstraßenregelung im östlichen Bereich der Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Sennfeld. Über weitere Änderungen wird gesondert informiert.

Die Umleitungen sind ausgeschildert, dennoch wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren.