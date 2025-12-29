Baumaßnahmen 2026 in Schweinfurt – Ein Ausblick
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt bereitet den Weg für eine zukunftsfähige Infrastruktur und setzt auch im Jahr 2026 zahlreiche wichtige Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet um. Die Projekte reichen von Fahrbahninstandsetzungen über den Glasfaserausbau bis hin zu umfassenden Gebäudesanierungen, wobei die Stadtverwaltung bereits jetzt um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen bittet.
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten geplanten Maßnahmen für das Jahr 2026:
Fahrbahnen und Brücken (Staatliches Bauamt / Tiefbauamt)
Marienbrücke: Erneuerung der Übergangskonstruktion auf der Südseite (März bis Mai).
B 286: Instandsetzungsarbeiten zwischen Dittelbrunn und dem Kreisverkehr Eselshöhe (August).
St 2447: Instandsetzung zwischen Babenberger Straße und östlich von Mainberg (Oktober bis November).
Versorgungsnetze und Digitalisierung (Stadtwerke Schweinfurt)
Eselshöhe, Deutschhof und Galgenleite: Umfangreicher Glasfaserausbau sowie teilweise Erneuerung der Stromleitungen (Februar/März bis Dezember).
Roßmarkt: Erneuerung der Gasleitung mittels Inliner-Verfahren (Mai bis August).
Ignaz-Schön-Straße: Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen sowie Fernwärme-Hausanschlüsse (Juli bis Oktober).
Klingenbrunnstraße: Umfangreiche Erneuerung von Strom, Gas, Wasser und Glasfaser (März bis Dezember).
Altstadt: Fortführung des Glasfaserausbaus (Termin noch offen).
Gebäude und Großprojekte (Stadt / SWG / Staatliches Bauamt)
Theater Schweinfurt: Fortsetzung der Generalsanierung (ganzjährig).
Justizzentrum Luitpoldstraße: Erweiterung und Sanierung (ganzjährig).
Rathaus-Tiefgarage: Sanierungsarbeiten in der Judengasse (Januar bis April).
Friedhofstraße: Ausbau der Ganztagsbetreuung (März bis Dezember).
Die Stadt weist darauf hin, dass über die einzelnen Maßnahmen rechtzeitig gesondert informiert wird und zeitliche Verschiebungen möglich sind.
