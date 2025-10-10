Baumfällungen in Volkach – Neuanpflanzungen mit klimaresilienten Bäumen
VOLKACH – In Volkach und den Stadtteilen stehen im Herbst und Winter turnusgemäß einige Baumfällungen an, da manche Bäume krank oder altersschwach sind und eine Gefahr für Mensch, Tier und Straßenverkehr darstellen.
Die Fällungen sind auch bei Bauprojekten wie dem Radwegebau oder aufgrund von Wurzelschäden notwendig, beispielsweise an der Fahrer Straße in Höhe des Freibadgeländes. Bürgermeister Heiko Bäuerlein betonte, dass die Stadt für jeden gefällten Baum umgehend neue, klimaresiliente Bäume pflanzen werde.
Die Stadt Volkach ist als Baumbesitzer zur regelmäßigen Zustandsüberprüfung ihrer Bäume verpflichtet, um Gefährdungen vorzubeugen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen führen dazu, dass manche Bäume gefällt oder durch Entastung entlastet werden müssen.
Hinweise zum Rückschnitt von Bäumen, Sträuchern und Hecken
Die Stadt Volkach weist Eigentümer und Baumbesitzer auf folgende Pflichten hin, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten:
- Äste und Zweige, die über die Fahrbahn ragen, sind so zurückzuschneiden, dass ein Luftraum mit einer lichten Höhe von 4,50 Meter über der Fahrbahn und den Straßenbanketten freigehalten wird.
- Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und Bäume mit einer lichten Höhe von 2,50 Meter über den Wegen auszuschneiden.
- Bäume sind auf ihren Zustand und insbesondere auf Standsicherheit zu untersuchen, wobei dürres Geäst beziehungsweise dürre Bäume ganz zu entfernen sind.
- Alle seitlichen Bepflanzungen an Geh- und Radwegen sowie Straßen sind bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden.
- An Straßeneinmündungen und –kreuzungen müssen Anpflanzungen stets so niedergehalten werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ beeinträchtigen.
- Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel und Straßenleuchten dürfen nicht durch Anpflanzungen verdeckt werden.
- Schon vor dem Anpflanzen sollte beachtet werden, welches Ausmaß Sträucher, Bäume und Hecken im Laufe der Zeit annehmen können.
- Das Hausnummern-Schild muss von der Straße aus deutlich sichtbar sein und darf nicht durch Bäume, Sträucher oder andere Hindernisse verdeckt werden.
