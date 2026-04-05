Baumpatenschaften in Schweinfurt: Lokale Agenda 2030 lädt zum Erfahrungsaustausch
SCHWEINFURT – Die Arbeitsgruppe „Grün findet Stadt“ der Lokalen Agenda 2030 hat zu einem Erfahrungsaustausch für Baumpatinnen und Baumpaten in den Schrotturm eingeladen. Agenda-Sprecher Jochen Keßler-Rosa begrüßte die Teilnehmer und zeigte sich erfreut über das große Interesse an diesem ehrenamtlichen Engagement für das Stadtklima.
Seit dem Jahr 2022 besteht in Schweinfurt die Möglichkeit, eine offizielle Patenschaft für einen Stadtbaum zu übernehmen. Im Rahmen der Veranstaltung verdeutlichte Arbeitsgruppensprecher Richard Lindner die essenzielle Bedeutung von Bäumen für eine lebenswerte Stadtumgebung. Ergänzend hierzu informierte Johannes Wendel vom Servicebetrieb Bau- und Stadtgrün über den aktuellen Zustand der rund 20.000 Bäume im Schweinfurter Stadtgebiet.
Engagement für das Stadtklima
Die Baumpatenschaften sind ein wichtiger Baustein, um das Bewusstsein für die Natur im urbanen Raum zu schärfen und die städtische Infrastruktur aktiv zu unterstützen. Baumpaten leisten einen wertvollen Beitrag zum Erhalt des Grüns, insbesondere in Zeiten zunehmender Hitzeperioden.
Informationen für Interessierte
Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine Patenschaft interessieren, können sich an den Servicebetrieb Bau und Stadtgrün wenden. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten sind wie folgt verfügbar:
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Webseite: https://www.schweinfurt.de/leben-freizeit/lokale-agenda-2030/aktuelles/10068.Tu-was-fuers-Klima—werde-BaumpateBaumpatin.html
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Telefon: 09721 51-5938 (Sachgebiet Stadtgrün)
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E-Mail: Baumpatenschaft@schweinfurt.de
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