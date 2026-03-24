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Baumwipfelpfad Steigerwald feiert 10-jähriges Jubiläum

24. März 2026Letztes Update 24. März 2026
Baumwipfelpfad Steigerwald feiert 10-jähriges Jubiläum
Foto: Martin Hertel
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EBRACH IM LANDKREIS BAMBERG – Der Baumwipfelpfad Steigerwald wird zehn Jahre alt und lädt am Samstag, den 18. April 2026, zu einem Tag der Offenen Tür ein. Besucher erwartet ein Festakt, ein großes Familienprogramm sowie die Vorstellung neuer Attraktionen bei ganztägig freiem Eintritt.

Seit der Eröffnung im März 2016 hat sich der 1.150 Meter lange Pfad mit über einer Million Gästen zu einem bedeutenden Ort für Naturerlebnis und Umweltbildung entwickelt. Zum Jubiläum werden Neuerungen wie das digitale Aussichtsfernrohr VISCOPE und eine neue Kugelbahn-Station eingeweiht. Der Festakt beginnt um 10:00 Uhr auf der Turmplattform unter Beteiligung von Sandra Fischer (Leiterin des Baumwipfelpfads), Martin Neumeyer (Bayerische Staatsforsten) und Landrat Johann Kalb.

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Das Familienfest bietet den gesamten Tag über verschiedene Aktivitäten:

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  • Bastelaktionen und Einblicke hinter die Kulissen durch das FÖJ-Team

  • Mitmachangebote zur Umweltbildung durch das Steigerwald-Zentrum

  • Regionale Gastronomie mit Wildspezialitäten, vegetarischen Gerichten und einer Kaffee-Sonderedition

  • Musikalische Unterhaltung durch die Steigerwaldmusikanten und das Jagdhornbläsercorps

Die Veranstaltung beginnt um 09:00 Uhr und endet gegen 17:30 Uhr. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Einrichtung verfügbar:

www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

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