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Baustart in der Johann-Riedel-Straße: Glasfaser bringt Schweinfurt auf Zukunftskurs
SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt investieren gezielt in die digitale Infrastruktur und haben im März 2026 mit Bauarbeiten in der Johann-Riedel-Straße begonnen.
Im Zuge der Erneuerung des Niederspannungsnetzes werden gleichzeitig moderne Glasfaserleitungen verlegt, um die technische Grundlage für leistungsfähige und stabile Internetanschlüsse direkt bis in die Gebäude zu schaffen.
Die Bauarbeiten in der Johann-Riedel-Straße werden abschnittsweise durchgeführt und sollen voraussichtlich im Juli 2026 abgeschlossen sein. Während dieser Zeit kann es phasenweise zu Einschränkungen im Geh- und Fahrbahnbereich sowie bei den Zufahrten kommen.
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