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Baustart in der Johann-Riedel-Straße: Glasfaser bringt Schweinfurt auf Zukunftskurs

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Baustart in der Johann-Riedel-Straße: Glasfaser bringt Schweinfurt auf Zukunftskurs
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt investieren gezielt in die digitale Infrastruktur und haben im März 2026 mit Bauarbeiten in der Johann-Riedel-Straße begonnen.

Im Zuge der Erneuerung des Niederspannungsnetzes werden gleichzeitig moderne Glasfaserleitungen verlegt, um die technische Grundlage für leistungsfähige und stabile Internetanschlüsse direkt bis in die Gebäude zu schaffen.

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Die Bauarbeiten in der Johann-Riedel-Straße werden abschnittsweise durchgeführt und sollen voraussichtlich im Juli 2026 abgeschlossen sein. Während dieser Zeit kann es phasenweise zu Einschränkungen im Geh- und Fahrbahnbereich sowie bei den Zufahrten kommen.

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Betroffene Eigentümer werden über notwendige Arbeiten an den Hausanschlüssen direkt informiert.

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