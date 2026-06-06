Baustelle in der Hindenburgallee: Sanierung der Gasstation sichert Volkacher Energieversorgung
VOLKACH – Um die Erdgasversorgung in Volkach und der Region langfristig auf hohem Niveau zu halten, startet der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe GmbH (OGE) ab der kommenden Woche eine umfassende Sanierungsmaßnahme. Ab Montag, den 8. Juni 2026, wird die Gas-Armaturenstation im Bereich der Hindenburgallee modernisiert und verlegt.
Die derzeitige Station, die sich in einem dicht bewachsenen Areal nahe dem Weinfestplatz befindet, wird durch eine neue Anlage ersetzt. Die Verlegung soll künftige Wartungsarbeiten erleichtern und die Betriebssicherheit der Gasinfrastruktur optimieren.
Einschränkungen für Autofahrer und Parkplatzsuchende
Aufgrund der Baumaßnahme und der notwendigen Anlieferung von schwerem Gerät kommt es im Zeitraum von Juni bis Juli zu zeitweisen Sperrungen und Einschränkungen im Bereich der Parkflächen:
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Hindenburgpark (8. Juni bis 17. Juli 2026): Im Wendebereich entfallen zeitweise Stellplätze. Die Sperrung wird jedoch dynamisch an den Baufortschritt angepasst, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.
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Georg-Berz-Straße (30. Juni bis 2. Juli 2026): In diesem kurzen Zeitfenster ist die direkte Zufahrt zu den Parkplätzen über die Georg-Berz-Straße komplett gesperrt.
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Mobile Versorgung: Damit während der Bauzeit das Gas in den Haushalten weiter fließt, wird eine mobile Ersatzanlage installiert. Diese belegt einige Parkplätze entlang der Georg-Berz-Straße und wird aus Sicherheitsgründen 24 Stunden am Tag bewacht.
Versorgungssicherheit steht im Fokus
Die Stadt Volkach betont, dass diese Arbeiten essenziell für eine zuverlässige Energieversorgung sind. Durch die mobile Anlage ist sichergestellt, dass Anwohner trotz der Bauarbeiten an der Hauptstation keinerlei Unterbrechungen bei der Gaslieferung befürchten müssen.
Besucher des Weinfestplatzes und Anlieger werden gebeten, die entsprechenden Beschilderungen vor Ort zu beachten und auf umliegende Parkmöglichkeiten auszuweichen.
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