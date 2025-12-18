Baustellenfahrzeug angegangen – Zeugen gesucht

RIMPAR, LKR. WÜRZBURG – Bereits am 07. Dezember wurde bei einem Baustellenfahrzeug Zubehörteile entwendet. Die Polizei Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, verschaffte sich bereits am 07. Dezember, gegen 23:10 Uhr, ein unbekannter Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Baustellenfahrzeug in einem Waldstück zwischen Maidbronn und Mühlhausen. Anschließend montierte er die Steuerungseinheiten und Außenscheinwerfer ab. Der Beuteschaden sowie der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer konnte im oben genannten Zeitraum auffällige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Waldgebiet beobachten?

Wer konnte verdächtige Geräusche wahrnehmen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.