Baustellenfahrzeug von Baustelle entwendet – Täter flüchtet unerkannt
WILDFLECKEN – Am Montagmittag wurde auf einer Baustelle am Südring in Wildflecken ein Pritschenwagen der Marke VW gestohlen. Das Fahrzeug war im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr entwendet worden, während die Mitarbeiter der hessischen Baufirma circa 50 Meter entfernt Baggerarbeiten ausführten. Die Polizei Bad Brückenau fahndet nach dem blauen PKW und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung.
Trotz sofortiger Alarmierung und einer Fahndung in Zusammenarbeit mit hessischen Kollegen konnte das gestohlene Fahrzeug bislang nicht aufgefunden werden.
Die Polizei Bad Brückenau wendet sich an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09741/606-0 zu melden, insbesondere wenn sie folgende Beobachtungen gemacht haben:
- Wem ist am Montag im genannten Tatzeitraum ein blauer VW Pritschenwagen in der Nähe von Wildflecken aufgefallen?
- Wer hat verdächtige Personen im Umfeld der Baustelle am Südring wahrgenommen?
- Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zum Täter geben?
