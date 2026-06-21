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Baustelleninformation: Einschränkungen in der Schweinfurter Brückenstraße

21. Juni 2026Letztes Update 21. Juni 2026
Baustelleninformation: Einschränkungen in der Schweinfurter Brückenstraße
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Aufgrund notwendiger Tiefbauarbeiten kommt es im Bereich der Brückenstraße zwischen Markt und Rathausgebäude zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeitraum und Umfang

Die Arbeiten erstrecken sich über einen Zeitraum von rund sechs Wochen:

Bauablauf und Vollsperrungen

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Verstrickt und zugenäht

Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte gegliedert. Während der Arbeiten wird zeitweise eine Vollsperrung für die Querung der Brückenstraße erforderlich sein. Über den genauen Zeitpunkt der Vollsperrung wird die Stadt Schweinfurt in einer separaten Mitteilung rechtzeitig informieren.

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Zugang für Anlieger und Kunden

Trotz der Baumaßnahmen bleibt der Zugang zu den Geschäftsräumen sowie zu allen Hauseingängen während der gesamten Bauzeit jederzeit gewährleistet.


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