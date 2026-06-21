Baustelleninformation: Einschränkungen in der Schweinfurter Brückenstraße
SCHWEINFURT – Aufgrund notwendiger Tiefbauarbeiten kommt es im Bereich der Brückenstraße zwischen Markt und Rathausgebäude zu Verkehrsbeeinträchtigungen.
Zeitraum und Umfang
Die Arbeiten erstrecken sich über einen Zeitraum von rund sechs Wochen:
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Dauer: Montag, 22. Juni 2026, bis voraussichtlich Freitag, 3. August 2026.
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Betroffener Bereich: Brückenstraße, schwerpunktmäßig entlang der Fassaden auf beiden Straßenseiten.
Bauablauf und Vollsperrungen
Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte gegliedert. Während der Arbeiten wird zeitweise eine Vollsperrung für die Querung der Brückenstraße erforderlich sein. Über den genauen Zeitpunkt der Vollsperrung wird die Stadt Schweinfurt in einer separaten Mitteilung rechtzeitig informieren.
Zugang für Anlieger und Kunden
Trotz der Baumaßnahmen bleibt der Zugang zu den Geschäftsräumen sowie zu allen Hauseingängen während der gesamten Bauzeit jederzeit gewährleistet.
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