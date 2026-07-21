Baustellenschild am Kindergarten gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

BAD NEUSTADT AN DER SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Ein bislang unbekannter Täter hat am evangelischen Kindergarten in der Martin-Luther-Straße ein Baustellenschild samt Pfosten entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Das Baustellenschild befand sich im Bereich des evangelischen Kindergartens in der Martin-Luther-Straße.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Schildes geben können, sich unter der Telefonnummer 09771/606-0 zu melden.

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