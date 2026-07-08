Baustromverteiler beschädigt und mehrere Unfallfluchten im Raum Schweinfurt

SCHWEINFURT – In der Parkanlage am Fichtelsgarten haben Unbekannte zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, mehrere Baustromverteiler beschädigt. Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

SCHWEINFURT – In der Friedrich-Rätzer-Straße ist es am Montag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein vor einem Sanitätshaus abgestellter silberner Fiat Doblo wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Ein unbekannter Täter hat am Montag zwischen 14 Uhr und 17.10 Uhr in der Hohmannstraße einen roten Kleinwagen mutwillig beschädigt. Betroffen waren die Windschutzscheibe, die Scheibenwischer sowie eine Felge des Fahrzeugs.

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GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Auf dem Kundenparkplatz eines Edeka-Marktes in der Brückenstraße wurde am Montag zwischen 9.30 Uhr und 9.40 Uhr ein silberner Mercedes angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise zu den genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.