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Bayerische Evangelische Kirchenmusiktage 2026: Opulenter Auftakt in Bad Kissingen

13. April 2026Letztes Update 13. April 2026
Bayerische Evangelische Kirchenmusiktage 2026: Opulenter Auftakt in Bad Kissingen
Foto: Matthias Söffler
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BAD KISSINGEN – Unter dem Motto „Kirchenmusik entdecken“ werden am 3. Mai 2026 die Bayerischen Evangelischen Kirchenmusiktage im prachtvollen Max-Littmann-Saal des Regentenbaus eröffnet. Rund 300 Mitwirkende verwandeln die Bühne zu Beginn der Konzertreihe in ein beeindruckendes Klangforum.

Die offizielle Eröffnung übernimmt Kirchenrat Wolfgang Böhm aus München um 16:00 Uhr. Das etwa 75-minütige Eröffnungskonzert verspricht ein musikalisches Erlebnis von besonderer Strahlkraft in einem der bedeutendsten Konzertsäle der Region.

300 Musizierende bringen Mendelssohn zur Aufführung

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Im Zentrum des Nachmittags steht die Sinfonie Nr. 2, die „Symphonie-Cantate Lobgesang“ (Opus 52) von Felix Mendelssohn Bartholdy aus dem Jahr 1841. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche vereinen sich zahlreiche Ensembles zu einem gewaltigen Klangkörper:

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  • Orchester: Bayerisches Amateurorchester des Landesverbandes Bayerischer Liebhaberorchester (LBLO).

  • Chöre: Würzburger Oratorienchor (Einstudierung Matthias Göttemann), Kantorei Bad Neustadt (Einstudierung KMD Karin Riegler), der Singalongchor sowie weitere Teilnehmende des Landesverbandes „Singen in der Kirche e.V.“.

  • Solisten: Die Sopranistinnen Cornelia Götz und Nelli Wolf-Villareal sowie der renommierte Tenor Lars Tappert.

Ticketinformationen und Vorverkauf

Für das Konzert im Max-Littmann-Saal sind nummerierte Platzkarten erhältlich. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Karten im Vorverkauf günstiger erworben werden können:

  • Vorverkauf: 15 € (Normalpreis) / 5 € (Kinder und Jugendliche).

  • Tageskasse: 20 € am Nachmittag der Veranstaltung.

Kartenbestellungen sind telefonisch unter 0971 8048-444 möglich. Zudem sind Tickets in der Tourist-Information im Arkadenbau Bad Kissingen erhältlich.

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