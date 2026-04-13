Bayerische Evangelische Kirchenmusiktage 2026: Opulenter Auftakt in Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Unter dem Motto „Kirchenmusik entdecken“ werden am 3. Mai 2026 die Bayerischen Evangelischen Kirchenmusiktage im prachtvollen Max-Littmann-Saal des Regentenbaus eröffnet. Rund 300 Mitwirkende verwandeln die Bühne zu Beginn der Konzertreihe in ein beeindruckendes Klangforum.
Die offizielle Eröffnung übernimmt Kirchenrat Wolfgang Böhm aus München um 16:00 Uhr. Das etwa 75-minütige Eröffnungskonzert verspricht ein musikalisches Erlebnis von besonderer Strahlkraft in einem der bedeutendsten Konzertsäle der Region.
300 Musizierende bringen Mendelssohn zur Aufführung
Im Zentrum des Nachmittags steht die Sinfonie Nr. 2, die „Symphonie-Cantate Lobgesang“ (Opus 52) von Felix Mendelssohn Bartholdy aus dem Jahr 1841. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche vereinen sich zahlreiche Ensembles zu einem gewaltigen Klangkörper:
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Orchester: Bayerisches Amateurorchester des Landesverbandes Bayerischer Liebhaberorchester (LBLO).
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Chöre: Würzburger Oratorienchor (Einstudierung Matthias Göttemann), Kantorei Bad Neustadt (Einstudierung KMD Karin Riegler), der Singalongchor sowie weitere Teilnehmende des Landesverbandes „Singen in der Kirche e.V.“.
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Solisten: Die Sopranistinnen Cornelia Götz und Nelli Wolf-Villareal sowie der renommierte Tenor Lars Tappert.
Ticketinformationen und Vorverkauf
Für das Konzert im Max-Littmann-Saal sind nummerierte Platzkarten erhältlich. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die Karten im Vorverkauf günstiger erworben werden können:
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Vorverkauf: 15 € (Normalpreis) / 5 € (Kinder und Jugendliche).
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Tageskasse: 20 € am Nachmittag der Veranstaltung.
Kartenbestellungen sind telefonisch unter 0971 8048-444 möglich. Zudem sind Tickets in der Tourist-Information im Arkadenbau Bad Kissingen erhältlich.
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