Bayerische Hallenmeisterschaften der U15 Juniorinnen

SCHWEINFURT/DONAUWÖRTH – Nach dem souveränen Titelgewinn der unterfränkischen Bezirksmeisterschaften im Januar in Elsenfeld, bei dem sich die Schnüdel-Mädels mit 18 Punkten und 24:0 Toren die Hallenkrone im Futsal sicherten, ging es am vergangenen Wochenende zur Bayerischen Hallenmeisterschaft nach Donauwörth.

Bereits die Auslosung in der BFV-Zentrale in München versprach eine große Herausforderung. Die Schweinfurterinnen landeten in einer Hammergruppe, in der als erster Gegner niemand Geringeres als die Akademie des FC Bayern München wartete.

Harte Gruppenphase mit starkem Kampfgeist

Im Auftaktspiel gegen den Rekordmeister mussten sich die jungen Rothosen klar mit 0:3 geschlagen geben. Doch wer die Schnüdel-Mädels kennt, weiß: Aufgeben ist keine Option!

Mit neuer Euphorie ging es in die zweite Partie gegen den SV Reitsch, den Gewinner der oberfränkischen Hallenmeisterschaft. Paula Reinwand brachte die Schweinfurterinnen bereits in der 1. Minute mit 1:0 in Führung, bevor Ava Schreiber in der 8. Minute mit dem 2:0 den Sieg perfekt machte. Damit standen die ersten drei Punkte auf dem Konto.

In der dritten Gruppenpartie wartete mit der SpVgg Greuther Fürth ein weiterer Hochkaräter. Das Spiel war hart umkämpft: Gabriela Haug brachte Fürth in der 8. Minute mit 1:0 in Führung, doch Leonie Krines glich direkt in derselben Minute zum 1:1 aus. Leider setzte sich Fürth kurz vor Schluss durch und gewann mit 2:1.

Mit einem Sieg und zwei Niederlagen belegten die Schnüdel-Mädels den dritten Platz in Gruppe A und trafen in der Platzierungsrunde auf den SC Regensburg. Nach einem torlosen Remis musste das Elfmeterschießen entscheiden – hier hatten die Regensburgerinnen mit 4:2 die Nase vorn.

Bayern München sichert sich die Hallenkrone – Schweinfurt auf Rang 6

Das Turnierfinale entschied der FC Bayern München mit 2:1 gegen Greuther Fürth für sich. Die Schweinfurterinnen beendeten das Turnier auf einem starken sechsten Platz und können stolz auf ihre Leistung sein.

Ein großer Erfolg für den Mädchenfußball in Schweinfurt

Das Fazit fällt durchweg positiv aus: Gegen die besten Teams Bayerns anzutreten und gegen Top-Nachwuchsteams wie den FC Bayern München zu spielen, ist eine einmalige Erfahrung, die den jungen Spielerinnen niemand mehr nehmen kann. Sie haben bewiesen, dass sie zu den besten Mannschaften im Freistaat gehören – eine Erfahrung, die sie noch lange begleiten wird.

Für die Schnüdel-Mädels am Ball waren:

Pauline Gerlach, Lea Sophie Leppich, Ava Schreiber, Lilly Schneider, Maja Henning, Emma Mack, Nele Leicht, Zoe Peschke, Paula Reinwand, Leonie Krines.

Endplatzierungen der Bayerischen Hallenmeisterschaft:

FC Bayern München SpVgg Greuther Fürth FC Augsburg VfB Straubing SC Regensburg 1. FC Schweinfurt 1905 SV Reitsch SV Wörnitzstein-Berg