Bayerische HIV-Testwochen – Auch der Landkreis Haßberge engagiert sich
HASSFURT – Im Rahmen der Bayerischen „HIV-Testwochen“, die vom 2. bis 30. November 2025 in Vorbereitung auf den Welt-Aids-Tag stattfinden, bietet der Landkreis Haßberge am Donnerstag, den 6. November 2025, kostenfreie und anonyme HIV-Testungen an. Das Ziel dieser landesweiten Aktion ist die Erhöhung der Testbereitschaft zur Früherkennung und einem frühzeitigen Beginn einer medikamentösen Behandlung.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Haßberge haben am 06. November 2025 von 09:00 bis 17:00 Uhr am Gesundheitsamt in Haßfurt (Zwerchmaingasse 14) die Möglichkeit, sich kostenfrei und anonym testen zu lassen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.
Dr. Sabine Jähnel, stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes Haßberge, betont, dass die kostenfreien Testangebote stets anonym erfolgen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, vor oder nach der Blutabnahme ein freiwilliges Beratungsgespräch mit den Expertinnen und Experten des Gesundheitsamtes wahrzunehmen.
Für weitere Informationen können sich Bürgerinnen und Bürger gerne vorab telefonisch unter 09521-27400 beim Gesundheitsamt Landkreis Haßberge melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!