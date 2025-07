Bayerische Landesstiftung fördert zwei Projekte im Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Bayerische Landesstiftung bezuschusst zwei Bauvorhaben im Landkreis Schweinfurt mit insgesamt 16.010 Euro. Dies teilte der SPD-Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib mit.

In der Stadt Schweinfurt wird die Renovierung eines Gebäudes in der Brückenstraße mit 12.600 Euro gefördert. Zudem erhält ein privater Antragsteller in Gerolzhofen finanzielle Unterstützung für ein weiteres Projekt.

Abgeordneter Halbleib begrüßt den erneuten Beitrag der Stiftung zur Erhaltung denkmalgeschützter Bausubstanz und ermutigt Interessierte, weiterhin Förderanträge einzureichen. Bei Fragen zur Antragstellung steht Halbleibs Bürgerbüro als Ansprechpartner zur Verfügung.