Bayerischer Engagiert-Preis 2026: Jetzt für das Ehrenamt bewerben
HASSFURT – Bis zum 30. März 2026 können sich Ehrenamtliche aus den Bereichen Sport, Sicherheit, Integration und kommunale Selbstverwaltung für den Bayerischen Engagiert-Preis bewerben. Wie das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) am Landratsamt Haßberge mitteilt, würdigt das Innenministerium damit herausragende Leistungen in Kategorien wie Ausdauer, Mut oder Herz.
Egal ob als Einzelperson oder im Team – gefragt sind engagierte Menschen, die sich beispielsweise bei der Feuerwehr, in Hilfsorganisationen oder für Demokratie und gegen Rassismus einsetzen. Die feierliche Preisverleihung findet am 11. Juli 2026 in der BMW Welt in München statt, wobei auch spezielle Sonderpreise für die Jugend und durch den Staatsminister vergeben werden.
Wenn du dabei sein möchtest, sende deine Bewerbung mit einer kurzen Darstellung deines Engagements oder einem Video an wirfuerandere@stmi.bayern.de. Den notwendigen Bewerbungsbogen findest du als Download auf der Internetseite des Innenministeriums.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!