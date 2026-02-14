Auto IU

Bayerischer Engagiert-Preis 2026: Jetzt für das Ehrenamt bewerben

14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026
Bayerischer Engagiert-Preis 2026: Jetzt für das Ehrenamt bewerben
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

HASSFURT – Bis zum 30. März 2026 können sich Ehrenamtliche aus den Bereichen Sport, Sicherheit, Integration und kommunale Selbstverwaltung für den Bayerischen Engagiert-Preis bewerben. Wie das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (KoBE) am Landratsamt Haßberge mitteilt, würdigt das Innenministerium damit herausragende Leistungen in Kategorien wie Ausdauer, Mut oder Herz.

Egal ob als Einzelperson oder im Team – gefragt sind engagierte Menschen, die sich beispielsweise bei der Feuerwehr, in Hilfsorganisationen oder für Demokratie und gegen Rassismus einsetzen. Die feierliche Preisverleihung findet am 11. Juli 2026 in der BMW Welt in München statt, wobei auch spezielle Sonderpreise für die Jugend und durch den Staatsminister vergeben werden.

Labus Long-Covid
LOS

Wenn du dabei sein möchtest, sende deine Bewerbung mit einer kurzen Darstellung deines Engagements oder einem Video an wirfuerandere@stmi.bayern.de. Den notwendigen Bewerbungsbogen findest du als Download auf der Internetseite des Innenministeriums.

Das könnte Dich auch interessieren:

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

14. Februar 2026Letztes Update 14. Februar 2026

Mehr

Schlager und Spaß: Andy Borg, G.G. Anderson und Nicki live in Bad Kissingen

Schlager und Spaß: Andy Borg, G.G. Anderson und Nicki live in Bad Kissingen

14. Februar 2026
THW Helfervereinigung erhält 2.000 € aus dem Rotarian Rowdy River Raft Race

THW Helfervereinigung erhält 2.000 € aus dem Rotarian Rowdy River Raft Race

14. Februar 2026
Pam Pam Ida live in der Stadthalle Haßfurt: Neues Album und Indie-Pop-Abenteuer

Pam Pam Ida live in der Stadthalle Haßfurt: Neues Album und Indie-Pop-Abenteuer

14. Februar 2026
Asylbilanz 2025: Deutlich weniger Neuzugänge und mehr Rückführungen in Unterfranken

Asylbilanz 2025: Deutlich weniger Neuzugänge und mehr Rückführungen in Unterfranken

14. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)