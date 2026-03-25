Bayerischer Kongress der Hebammenwissenschaft in Würzburg
WÜRZBURG – Das Institut für Hebammenwissenschaft am Universitätsklinikum Würzburg (UKW) richtet am 26. März 2026 den zweiten „Bayerischen Kongress der Hebammenwissenschaft“ aus. Unter dem Leitthema „Ganzheitlich gedacht: akademisch-familienzentriert-interprofessionell“ kommen Studierende, Wissenschaftler der neun bayerischen Hochschulstandorte sowie Fachkräfte aus der Praxis zusammen, um über die Chancen und Herausforderungen der Akademisierung des Hebammenwesens zu debattieren.
Besondere Aufmerksamkeit gilt in diesem Jahr dem ersten Jahrgang des 2022 an der Medizinischen Fakultät gestarteten dualen Bachelorstudiengangs. Die 20 Studierenden stehen aktuell kurz vor ihrem Abschluss, mit dem sie neben dem akademischen Grad auch die staatliche Berufszulassung als Hebamme erwerben. Nach der Premiere in Erlangen findet der Austausch nun erstmals in Würzburg statt und unterstreicht die hohe Nachfrage nach dem Studienangebot am Standort.
Die Highlights rund um den Kongress im Überblick:
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Termin: Donnerstag, 26. März 2026.
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Themenschwerpunkte: Interprofessionelle Zusammenarbeit, familienzentrierte Betreuung und wissenschaftliche Weiterentwicklung des Berufsfeldes.
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Vorabend-Event: Am 25. März wird im Central Kino im Bürgerbräu der Film „Mother’s Baby“ (2025) gezeigt, der traumatische Geburtserlebnisse thematisiert.
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Podiumsdiskussion: Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine offene Gesprächsrunde zu Kinderwunsch, Geburt und Mutterschaft statt.
Das Institutsteam um Dr. Kerstin Hubert sowie die Studiengangleitungen Kristina Stanzel und Andrea Paucke begleiten den Prozess der Akademisierung auf bayerischer Ebene aktiv mit. Tickets für den Filmabend am 25. März sind laut Veranstalter derzeit noch erhältlich.
Das detaillierte Programm zum Kongress sowie Informationen zur Anmeldung finden Sie unter:
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