Bayerischer Vizemeistertitel für die Crossläufer der DJK Schweinfurt in Regensburg

4. März 2026Letztes Update 4. März 2026
    Foto: Julia Kemper
    Foto: Eva Baunach
    Foto: Julia Kemper
    Foto Eva Baunach: Starkes DJK-Team bei den Bayerischen Crosslauf-Meisterschaften mit von links Jan Müller, Lars Müller, Simon Baunach, Kilian Kemper, Felix Joa, Samuel Retka und Hanna Hümmer.
    Foto Eva Baunach: Die Teilnehmer von DJK und FC 05 Schweinfurt feierten bei den Unterfränkischen Crosslauf-Meisterschaften schöne Erfolge, allen voran Simon Baunach (hinten 3. von links) mit doppeltem Titelgewinn.
    REGENSBURG – Bei den Bayerischen Crosslauf-Meisterschaften in Regensburg haben die Jugendlichen der DJK Schweinfurt mit herausragenden Leistungen überzeugt und sich den bayerischen Vizemeistertitel in der Mannschaftswertung gesichert. Simon Baunach, Kilian Kemper und Felix Joa erkämpften sich in einem riesigen Teilnehmerfeld der U16 souverän die Silbermedaille.

    Besonders beeindruckend war das Rennen von Simon Baunach, der sich nach Stürzen beim Start durch das Feld der U16 nach vorne kämpfte und den dritten Platz nur um zwei Sekunden verfehlte. Auch Hanna Hümmer zeigte in der Klasse U18 trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung ein starkes Rennen und belegte einen hervorragenden vierten Platz. Kilian Kemper glänzte zudem in der Einzelwertung mit einem neunten Rang, während die Mehrkämpfer Felix Joa und Samuel Retka die Teamleistung mit guten Platzierungen im Mittelfeld abrundeten.

    Nur eine Woche später dominierten die Schweinfurter Talente auch die Unterfränkischen Meisterschaften in Gambach. Simon Baunach feierte dort einen souveränen Start-Ziel-Sieg und sicherte sich gemeinsam mit Kilian Kemper und Samuel Retka auch den Mannschaftstitel. Zahlreiche weitere Podestplätze für die DJK sowie den FC 05 Schweinfurt in den verschiedenen Altersklassen komplettierten das erfolgreiche Abschneiden der regionalen Nachwuchsläufer.

