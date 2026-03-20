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Bayern geHÖRT erlebt: Neue Tourismus-Kampagne rückt Würzburg in den Fokus

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Bayern geHÖRT erlebt: Neue Tourismus-Kampagne rückt Würzburg in den Fokus
Foto: Daniel Winter
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WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Mit dem Auftakt des Frühjahrsvolksfestes startet in Würzburg die neue landesweite Tourismus-Kampagne „Bayern geHÖRT erlebt“. Die von der Bayern Tourismus Marketing GmbH (BayTM) initiierte Offensive setzt auf Musik, Tanz und emotionale Begegnungen, um den Freistaat als lebendige und moderne Ganzjahresdestination zu präsentieren.

Die Kampagne, die erstmals gemeinsam mit den vier großen Regionalverbänden wie dem Tourismusverband Franken umgesetzt wird, feierte ihre Premiere auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Würzburg spielt dabei eine zentrale Rolle: Die Stadt punktet mit einer hohen Veranstaltungsdichte und einer Lebensqualität, die sie laut aktuellen Studien erstmals in die Top-10 der deutschen Städtereiseziele für Spontannennungen katapultiert hat.

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Die Kernaspekte der Kampagne für Würzburg:

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  • Emotionale Erlebnisse: Statt rein historischer Fakten stehen das Miteinander, Feste und der Klang der Stadt im Mittelpunkt.

  • Wirtschaftsfaktor Tourismus: Die Kampagne stärkt den Tourismus als Motor für die regionale Wirtschaft und Impulsgeber für kulturelle Vielfalt.

  • Ganzjahresziel: Durch eine hohe Dichte an Events über das gesamte Jahr hinweg positioniert sich Würzburg als attraktives Ziel für jede Saison.

  • Internationale Wahrnehmung: Verstärkte Anfragen von Reiseveranstaltern und Medien bestätigen das wachsende Interesse an der Stadt als offenes und lebendiges Reiseziel.

Oberbürgermeister Martin Heilig und Tourismusdirektor Björn Rudek sehen in der Kampagne eine Bestätigung für den Würzburger Weg, Kultur und Lebensfreude miteinander zu verknüpfen. Das Ziel ist es, den Gästen ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, das über die Besichtigung von Sehenswürdigkeiten hinausgeht und bleibende Erinnerungen schafft.

Weitere Informationen zur Kampagne und den touristischen Angeboten der Stadt finden Sie unter:

www.wuerzburg.de/tourismus

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