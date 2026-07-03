Bayern verzeichnet Höchststand bei verletzten Polizeikräften – Gewalt bleibt auf hohem Niveau

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MÜNCHEN – In Bayern ist die Zahl verletzter Polizeibeamtinnen und -beamter im Jahr 2025 auf den höchsten Stand seit Beginn der Erfassung gestiegen, während Innen- und Justizministerium gleichzeitig eine konsequente Strafverfolgung und verstärkte Schutzmaßnahmen für Einsatzkräfte betonen.

Laut dem aktuellen Landeslagebild wurden im vergangenen Jahr 3.172 Einsatzkräfte bei Angriffen verletzt, darunter 13 schwer. Insgesamt wurden 7.151 Straftaten gegen Polizeibeamte registriert, darunter körperliche Angriffe, Beleidigungen und Bedrohungen.

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Innenminister Joachim Herrmann und Justizminister Georg Eisenreich stellten die Zahlen in München vor und betonten, dass Angriffe auf Einsatzkräfte nicht toleriert werden. Beide hoben hervor, dass die Gewalt zwar in der Gesamtzahl der Tatverdächtigen leicht rückläufig sei, die Intensität der Angriffe jedoch zugenommen habe.

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Besonders auffällig ist laut Bericht der hohe Anteil alkohol- oder drogenbeeinflusster Tatverdächtiger sowie Mehrfachtäter. Auch der Einsatz von Waffen bei Angriffen bleibt ein ernstzunehmendes Problem.

Als Reaktion setzt die Bayerische Polizei verstärkt auf Schutzmaßnahmen wie moderne Ausrüstung, Body-Cams, intensive Ausbildung sowie Pilotprojekte mit Distanz-Elektroimpulsgeräten (Taser). Zu den Pilotstandorten gehört unter anderem auch die Polizeiinspektion Schweinfurt.

Ziel der Maßnahmen ist es, die Sicherheit der Einsatzkräfte zu erhöhen und gleichzeitig die Einsatzfähigkeit der Polizei im täglichen Dienst zu stärken.