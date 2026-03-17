Bayernliga U19: Junge Schnüdel drehen Derby-Generalprobe gegen Bamberg
SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 hat sich am vergangenen Wochenende in der Bayernliga einen wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den FC Bamberg gesichert. In einer intensiv geführten Partie bewies der Schweinfurter Nachwuchs Moral und drehte einen Rückstand noch vor der Schlussphase zu seinen Gunsten.
Nach einer ausgeglichenen Anfangsviertelstunde erarbeiteten sich die jungen Schnüdel ein Übergewicht, versäumten es jedoch, ihre Chancen in Tore umzumünzen. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte die kalte Dusche: Die Gäste aus Bamberg nutzten eine Standardsituation zur überraschenden 1:0-Führung. Doch nach dem Seitenwechsel fanden die Hausherren die passende Antwort und belohnten sich für ihre Leistungssteigerung.
Der Spielverlauf in der Übersicht:
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Erste Halbzeit: Schweinfurt spielbestimmend, aber ohne Fortune im Abschluss. Bamberg trifft in der letzten Aktion vor der Pause zum 0:1.
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Zweite Halbzeit: Ferdinand Schuler erzielt den verdienten Ausgleich zum 1:1. Kurz darauf sorgt Lukas Schneider mit einem sehenswerten Schlenzer für den 2:1-Endstand.
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Schlussphase: Konzentrierte Defensivarbeit der Gastgeber sichert die drei Punkte gegen die drängenden Bamberger.
Dieser Heimsieg dient als perfekter Motivationsschub für das kommende Wochenende. Am Sonntag steht das prestigeträchtige Derby gegen die Würzburger Kickers an. Mit der aktuellen Form und einem weiteren Erfolg könnten die jungen Schnüdel in der Tabelle direkt an den Würzburgern vorbeiziehen.
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