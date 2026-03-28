Bayerns Beste: Ehrungen für das unterfränkische Handwerk im Maximilianeum
MÜNCHEN / UNTERFRANKEN – Herausragende Leistungen im Handwerk erhielten Mitte März eine ganz besondere Bühne: Im bayerischen Landtag zeichnete Landtagspräsidentin Ilse Aigner die bundesweit besten Auszubildenden aus dem Freistaat aus. Unter den Geehrten befinden sich auch zwei Talente, die ihre Ausbildung in unterfränkischen Betrieben absolviert haben.
Die feierliche Veranstaltung am 20. März 2026, die gemeinsam mit dem Bayerischen Handwerkstag (BHT) und dem Bayerischen Industrie- und Handelskammertag (BIHK) organisiert wurde, würdigte die Sieger der Deutschen Meisterschaft im Handwerk 2025. Ilse Aigner bezeichnete die jungen Fachkräfte in ihrer Begrüßungsrede als „Zukunftsmacher des Freistaats“ und betonte, dass die Förderung des Nachwuchses die beste Investition in die Führungskräfte von morgen sei.
Die Spitzenreiter aus Unterfranken
Zwei junge Handwerker aus der Region konnten sich auf Bundesebene den ersten Platz sichern und nahmen ihre Ehrenurkunden persönlich entgegen:
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Dennis Kreher, 1. Bundessieger im Beruf Feinwerkmechaniker (Fachrichtung Zerspanungstechnik), ausgebildet bei der Reuter Technologie GmbH in Mömbris.
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Luzia Meier, 1. Bundessiegerin im Beruf Malerin und Lackiererin (Fachrichtung Kirchenmalerei und Denkmalpflege), ausgebildet bei der Fuchs Denkmalpflege GmbH in Eisingen.
Anerkennung für berufliche Bildung
Michael Bissert, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, zeigte sich sichtlich stolz auf den exzellenten Nachwuchs und das Engagement der Ausbildungsbetriebe. Er hob hervor, dass diese Ehrung im Maximilianeum die enorme Bedeutung der beruflichen Bildung für die Wirtschaft unterstreicht.
Auch Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages, nutzte die Gelegenheit für einen Appell an die Preisträger: Er motivierte sie, ihrem Wirtschaftsbereich treu zu bleiben und selbst aktiv für das Handwerk zu werben, um junge Menschen für diese Karrierewege zu begeistern.
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