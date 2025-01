Beamte bewegen psychisch Belasteten zur Aufgabe – Einweisung ins Bezirkskrankenhaus

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Polizeieinsatz nach Randalierung

Am Freitagabend führte die psychische Ausnahmesituation eines 26-jährigen Mannes zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Mann randalierte zunächst auf offener Straße in der Pfarrer-Keith-Straße, beschädigte geparkte Fahrzeuge und verschanzte sich anschließend in seiner Wohnung.

Die Polizei wurde gegen 19:00 Uhr alarmiert und war innerhalb kürzester Zeit mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Beamten sorgten dafür, dass keine unbeteiligten Personen gefährdet wurden, und konnten den Mann erfolgreich dazu bewegen, sich freiwillig und ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen zu lassen.

Der 26-Jährige, der bereits in der Vergangenheit polizeilich aufgefallen war, befindet sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung. Die Polizei betonte, dass die Sicherheit der Bevölkerung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet war.