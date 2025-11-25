Bechterew-Forschungspreis für Würzburger Rheumatologen
WÜRZBURG – Privatdozent Dr. Patrick-Pascal Strunz, Rheumatologe am Universitätsklinikum Würzburg (UKW), wurde mit dem mit 7.500 Euro dotierten Forschungspreis der Deutschen Morbus-Bechterew-Stiftung (DMB-Stiftung) ausgezeichnet. Er erhielt den Preis für die „Entwicklung und klinische Erprobung einer Therapie-App für die axiale Spondyloarthritis“.
Die axiale Spondyloarthritis (axSpA), auch Morbus Bechterew genannt, ist eine entzündliche Erkrankung der Wirbelsäule, bei der neben Medikamenten vor allem konsequente Bewegung als essentieller Therapiebaustein gilt.
Die App „Axia“ als digitale Therapiehilfe
Dr. Strunz entwickelte die digitale Therapiehilfe namens „Axia“ gemeinsam mit dem Start-up Applimeda, der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew e.V. (DVMB) und Betroffenen. Die App ergänzt die medikamentöse Behandlung, indem sie Patientinnen und Patienten aktiv in ihre Therapie einbindet und hilft, regelmäßige Bewegung leichter in den Alltag zu integrieren.
Die App bietet:
Über 250 physiotherapeutisch angeleitete Übungen und alltagsnahe Routinen.
Ein motivierendes Belohnungssystem.
Interaktive Module zur Vermittlung von medizinischem Wissen.
Funktionen wie Symptom- und Medikamententracker, Schrittzähleranbindung und Entspannungsübungen.
Studien belegen Therapieerfolg
Erste Anwendungsstudien zeigten eine Steigerung der Trainingshäufigkeit und Berichte über weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit. Diese positiven Eindrücke wurden durch eine deutschlandweite, randomisiert-kontrollierte Studie mit 200 Teilnehmenden bestätigt:
Die zusätzliche Nutzung der App führte zu signifikant stärkeren Verbesserungen bei Beschwerden, Beweglichkeit und Wohlbefinden als die alleinige medikamentöse Behandlung.
Krankheitsaktivität (BASDAI), Funktionseinschränkungen (BASFI) und Beeinträchtigungen der Lebensqualität (ASQoL) nahmen in der App-Gruppe deutlich stärker ab.
Nach den internationalen ASAS-Kriterien (Assessment of SpondyloArthritis International Society) erreichten 51 Prozent der App-Nutzenden eine 20-prozentige Besserung (ASAS20) und 23 Prozent eine 40-prozentige Besserung (ASAS40) – deutlich mehr als in der Kontrollgruppe.
Da die App bereits die Anforderungen der europäischen Medizinprodukteverordnung erfüllt, hoffen die Beteiligten nun auf eine baldige Aufnahme von Axia als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) in die Regelversorgung.
Dr. Strunz kommentierte: „Besonders freut mich, dass gerade ein Projekt gewürdigt wurde, an dem Betroffene und die Selbsthilfegruppe aktiv mitgearbeitet haben – und das zugleich einen spürbaren, direkten Nutzen für die Betroffenen bringt.“
