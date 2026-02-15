Auto IU

Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026
Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Ein Hinweis auf bedrohliche Inhalte in sozialen Netzwerken löste am Freitagabend gegen 22:00 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Da der Tatverdächtige an seiner Wohnadresse den polizeilichen Anweisungen nicht folgte und Widerstand leistete, mussten die Beamten ihn zu Boden bringen und fesseln.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf ein Arsenal gefährlicher Gegenstände, darunter Messer, eine Armbrust und eine täuschend echt aussehende Luftdruck-Maschinenpistole samt Munition. Zusätzlich stellten die Polizisten eine geringe Menge Amphetamin sowie mehrere Cannabispflanzen sicher.

Labus Long-Covid

Gegen den Mann wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Das könnte Dich auch interessieren:

Die 10 beliebtesten Küchen-Produkte bei Amazon

Mehr
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Februar 2026Letztes Update 15. Februar 2026

Mehr

Schwerer Verkehrsunfall am Ortseingang von Astheim: Frontalzusammenstoß mit Gartenmauer

15. Februar 2026
Frauenfrühstück des ver.di Bezirksfrauenrats: Feministische Kommunalpolitik im Fokus

Frauenfrühstück des ver.di Bezirksfrauenrats: Feministische Kommunalpolitik im Fokus

15. Februar 2026
Online-Veranstaltung widmet sich dem Schlaganfall

Online-Veranstaltung widmet sich dem Schlaganfall

15. Februar 2026
Neuer Wertstoffhof in Gerolzhofen: Landkreis Schweinfurt erweitert Entsorgungsangebot

Neuer Wertstoffhof in Gerolzhofen: Landkreis Schweinfurt erweitert Entsorgungsangebot

15. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)