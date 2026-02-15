Bedrohliche Social-Media-Posts führen zu Polizeieinsatz: Waffen und Drogen sichergestellt

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Ein Hinweis auf bedrohliche Inhalte in sozialen Netzwerken löste am Freitagabend gegen 22:00 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Da der Tatverdächtige an seiner Wohnadresse den polizeilichen Anweisungen nicht folgte und Widerstand leistete, mussten die Beamten ihn zu Boden bringen und fesseln.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung stießen die Einsatzkräfte auf ein Arsenal gefährlicher Gegenstände, darunter Messer, eine Armbrust und eine täuschend echt aussehende Luftdruck-Maschinenpistole samt Munition. Zusätzlich stellten die Polizisten eine geringe Menge Amphetamin sowie mehrere Cannabispflanzen sicher.

Gegen den Mann wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

