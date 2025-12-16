Bedrohung im Bahnhof Bamberg – Tatverdächtiger nach Bedrohung vorläufig festgenommen.
BAMBERG – Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen im Bahnhof Bamberg einen 21-jährigen Sudanesen vorläufig festgenommen, nachdem dieser einen 19-jährigen Mann verbal bedroht hatte und trotz Hausverbots im Bahnhof anwesend war.
Details zum Vorfall
-
Zeitpunkt: Dienstag, 16. Dezember 2025, gegen 08:45 Uhr.
-
Tathergang: Zwischen dem 21-jährigen Tatverdächtigen und einem 19-jährigen Deutschen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Ältere dem Jüngeren drohte, ihn erheblich zu verletzen.
-
Festnahme: Der Geschädigte suchte Hilfe bei Bahnmitarbeitenden. Obwohl der Tatverdächtige sich vor Eintreffen der alarmierten Bundespolizei entfernte, kehrte er während der Anzeigenaufnahme zurück und wurde festgenommen.
Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen ein Klappmesser. Zudem bestand gegen den Mann bereits ein Hausverbot für den Bahnhof Bamberg, da er in der Vergangenheit mehrfach auffällig geworden war.
Konsequenzen
Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun für folgende Delikte verantworten:
-
Strafverfahren: Wegen des Verdachts der Bedrohung und des Hausfriedensbruchs.
-
Ordnungswidrigkeitenverfahren: Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz.
