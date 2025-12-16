Auto IU

Bedrohung im Bahnhof Bamberg – Tatverdächtiger nach Bedrohung vorläufig festgenommen.

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

BAMBERG – Die Bundespolizei hat am Dienstagmorgen im Bahnhof Bamberg einen 21-jährigen Sudanesen vorläufig festgenommen, nachdem dieser einen 19-jährigen Mann verbal bedroht hatte und trotz Hausverbots im Bahnhof anwesend war.

Details zum Vorfall

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 21-Jährigen ein Klappmesser. Zudem bestand gegen den Mann bereits ein Hausverbot für den Bahnhof Bamberg, da er in der Vergangenheit mehrfach auffällig geworden war.

Konsequenzen

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun für folgende Delikte verantworten:

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

  • Strafverfahren: Wegen des Verdachts der Bedrohung und des Hausfriedensbruchs.

  • Ordnungswidrigkeitenverfahren: Aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. Dezember 2025Letztes Update 16. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)