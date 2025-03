Bedrohung im Bus – Wichtige Zeugin gesucht in Aschaffenburg gesucht

ASCHAFFENBURG – Die Polizei Aschaffenburg sucht nach einem Vorfall in einem Linienbus vom Dienstag eine Frau mit Kindern, die von einem Mann bedroht wurde. Weitere Fahrgäste hatten das Geschehen bei der Polizei gemeldet. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Tatverdächtige ist bereits identifiziert.

Geschehen in der Buslinie 9 in Richtung Glattbach

Dem Sachstand nach waren gegen 12:30 Uhr mehrere Fahrgäste mit dem städtischen Omnibus der Linie 9 in Richtung Glattbach unterwegs, als an der Haltestelle ein junger Mann zugestiegen ist. Mutmaßlich eine Mutter mit ihren beiden Kindern ist zu dem Zeitpunkt ebenfalls in den Bus eingestiegen. Dabei hat der inzwischen den Ermittlern bekannte 33-Jährige Mann Zeugen zufolge eine bedrohliche Geste in Richtung der Frau und den Kindern getätigt. Ob es im weiteren Verlauf zu einer weiteren Kontaktaufnahme zwischen dem Mann und der Frau mit Kindern gab, ist aktuell noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der 33-Jährige hat während der Fahrt auch andere Fahrgäste in Gespräche verwickelt. Die Situation wurde von den Betroffenen als unangenehm empfunden. Hinweise darauf, dass es hier zu weiteren Straftaten gekommen ist, liegen bislang nicht vor. Im Nachgang meldeten Zeugen das Geschehen bei der Polizei.

Tatverdächtiger identifiziert – Ermittlungen wegen Bedrohung eingeleitet

Die Beamten haben in der Folge die Ermittlungen aufgenommen und konnten den Tatverdächtigen nicht zuletzt aufgrund der Personenbeschreibung ausfindig machen. Die bisher der Polizei bekannten Fahrgäste hatten den Mann als dunkelhäutig, 180 cm groß, schlank und etwa 25 – 30 Jahre alt beschrieben. Weitere Nachforschungen führten die Polizisten schließlich zu dem 33-Jährigen, gegen den nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet wurde.

Weitere Zeugen gesucht – Frau mit Kindern noch unbekannt

Die Ermittler suchen zur Aufklärung der Gesamtgeschehnisse nach weiteren Fahrgästen des Busses und insbesondere nach der unbekannten Frau mit Kindern.

Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.