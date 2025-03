Bedrohung mit Anscheinswaffe führt zu Polizeieinsatz und Festnahme

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG – Am Freitagabend hat das Verhalten eines 26-Jährigen zu einem Polizeieinsatz geführt. Der Mann hatte sich einem bestehenden Haftbefehl widersetzt und mit einer echt aussehenden Waffe gedroht. Die Polizei Obernburg nahm den Mann schließlich mit Unterstützung von Spezialkräften fest.

Gegen 21:50 Uhr hat ein 26-Jähriger Polizeibeamte mit einer echt aussehenden Waffe in einem Wohnanwesen in der Pfarrer-Keith-Straße bedroht und sich anschließend in seiner Wohnung verschanzt. Die Polizisten waren bei dem Mann, um einen bereits bestehenden Haftbefehl zu vollziehen.

Weitere Einsatzkräfte waren innerhalb kürzester Zeit am Einsatzort und sorgten unmittelbar dafür, dass keine Unbeteiligten gefährdet wurden. Zur Festnahme des Mannes wurden auch Spezialkräfte hinzugezogen.

Gegen 02:45 Uhr nahmen die Einsatzkräfte den 26-Jährigen widerstandslos fest. Der zu dem Zeitpunkt erheblich alkoholisierte Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei der sichergestellten Tatwaffe hat es sich um eine täuschend echt aussehende „Softairpistole“ gehandelt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.